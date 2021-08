Klimaforschung So könnte Klimaschutz den Temperaturanstieg in Sachsen-Anhalt mildern

Temperatur zeigt die Änderung der Jahresdurchschnittstemperatur in °C.

Sommertemperatur zeigt die Änderung der Durchschnittstemperatur in den Monaten von Juni bis August in °C.

Wintertemperatur zeigt die Änderung der Durchschnittstemperatur in den Monaten von Dezember bis Februar in °C.

Sommertage zeigt die Änderung der durchschnittlichen Anzahl an Tagen im Jahr, an denen Temperaturen von mehr als 25°C erreicht werden.

Heiße Tage zeigt die Änderung der durchschnittlichen Anzahl an Tagen im Jahr, an denen Temperaturen von mehr als 30°C erreicht werden.

Tropische Nächte zeigt die Änderung der durchschnittlichen Anzahl der Nächte im Jahr, an denen die Temperatur nicht unter 20°C sinkt.

Frosttage zeigt die Änderung der durchschnittlichen Anzahl an Tagen im Jahr, an denen Minusgrade erreicht werden.

Spätfrosttage zeigt die Änderung der durchschnittlichen Anzahl an Tagen in einem Jahr ab dem 1. April, an denen Minusgrade erreicht werden.

Eistage zeigt die Änderung der durchschnittlichen Anzahl an Tagen im Jahr, an denen die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt bleiben.

Tage über 5°C zeigt die Änderung der durchschnittlichen Anzahl an Tagen im Jahr, an denen die mittlere Temperatur über 5°C liegt.

Maximale Dauer von Hitzeperioden zeigt die Änderung der maximalen Anzahl an aufeinanderfolgenden Tagen, an denen Temperaturen von über 30°C erreicht werden. Niederschlag zeigt die Änderung der durchschnittlichen monatlichen Niederschlagsmenge in mm/m² pro Monat.

Sommerniederschlag zeigt die Änderung der durchschnittlichen monatlichen Niederschlagsmenge in den Monaten von Juni bis August in mm/m² pro Monat.

Winterniederschlag zeigt die Änderung der durchschnittlichen monatlichen Niederschlagsmenge in den Monaten von Dezember bis Februar in mm/m² pro Monat.

Trockentage zeigt die Änderung der durchschnittlichen Anzahl an Tagen im Jahr, an denen weniger als 1mm Niederschlag fällt.

Tage mit Niederschlag über 20mm/Tag zeigt die Änderung der durchschnittlichen Anzahl an Tagen im Jahr mit mindestens 20mm Niederschlag pro m².

Windgeschwindigkeit zeigt die Änderung der durchschnittlichen Windgeschwindigkeit im Jahr in m/s.