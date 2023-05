Bestimmte Serien und Shows hätte es wohl vor einigen Jahrzehnten so noch nicht gegeben. Erst seitdem in Deutschland fast die Hälfte der Menschen eher selten kochen, steigt das Interesse an Kochbüchern und Shows. Und auch für den Tod gilt, dass zwar noch immer täglich gestorben wird, allerdings nicht wie einst in den Familien, sondern in Krankenhäusern oder Pflegeheimen.