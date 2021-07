Kurzfassung: Fast alle S-Bahnen in Richtung Norden, die nicht in Zielitz enden, durchfahren Wolmirstedt ohne Halt. Alternativ gibt es gibt Ersatzbusse nach oder ab Zielitz. Alle anderen S-Bahnen, mit dem Ziel Schönebeck oder Zielitz, sowie die Regional-Expresse nach Magdeburg, Stendal oder Salzwedel halten in Wolmirstedt – einheitlich an Gleis 1.