Was kann man mit 10.000 Euro machen? Eine schöne Reise, das Geld konservativ anlegen oder dem Zoo spenden. Moment: dem Zoo spenden? Klar! Der Rentner Hartmut Modes hat dem Tierpark in Dessau einfach 10.000 Euro gespendet. Weil der Zoo zwei sibirische Kragenbären einfliegen will, hat sich Hartmut Modes entschieden, einen Teil der Kosten zu übernehmen, damit die beiden Tiere noch in diesem Jahr vor dem nächsten Winterschlaf nach Dessau geholt werden können.