In Sachsen-Anhalt müssen nach dem Impfstopp für das Astra-Zeneca-Präparat tausende Impfdosen im Kühlschrank liegen bleiben. Wie der Landkreis Mansfeld-Südharz MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, werden dort vorerst 3.000 Impfdosen gelagert. In den Halleschen Impfzentren sind es 3.500, im Landkreis Stendal 2.000, in Magdeburg Fläschchen mit gut 1.700 Impfdosen. Laut Hersteller ist das Präparat sechs Monate haltbar.

Wie eine MDR-Umfrage ergab, hat der Impfstopp unterschiedliche Auswirkungen auf die weiteren Impftermine in den Regionen. Wie der Leiter des Impfzentrums im Landkreis Mansfeld-Südharz mitteilte, wird bei rund 400 Impfterminen statt Astra-Zeneca nun das Biontech-Präparat eingesetzt. Das ist auch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld und im Landkreis Stendal der Fall. Der Landkreis Salzwedel hat diese Möglichkeit nicht. Alle von Biontech gelieferten Impfdosen seien bereits verplant, hieß es. Ähnlich ist die Situation in Magdeburg . Wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte, sind noch nicht alle über 80-Jährigen geimpft. Deshalb könne das Biontech-Präparat nicht für jüngere Menschen eingesetzt werden.

Im Salzlandkreis können für die nächste Woche zunächst keine neuen Termine für Impfungen gebucht werden. Außerdem könnten Kita-Mitarbeiterinnen an den kommenden Wochenenden nicht geimpft werden. In Halle wird es in der kommende Woche keine weiteren Erstimpfungen geben. In Magdeburg konnten bereits gestern keine Termine für eine Astra-Zeneca-Impfung mehr gebucht werden. Bestätigte Termine wurden abgesagt.