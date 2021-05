Es ist noch nicht allzu lange her, Ostern, Sie erinnern sich, da stand es zwischen Bund und Ländern um den Gründonnerstag spitz auf Knopf: Die Länder wollten mehr lockern, der Bund eine harte Notbremse. Die kam – und in den vergangenen Wochen, seit sie gilt, hagelte es Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht. Nun, da die 7-Tage-Inzidenz deutschlandweit eine sinkende Tendenz aufweist, überschlägt sich die Diskussion geradezu in Richtung Lockerungen. Das Ganze gleicht einer Achterbahn-Fahrt, die in diesen Tagen mehrere Loopings verlässt. Die Zielgerade soll nun so aussehen: