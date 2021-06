Im Logistikunternehmen von Hermes in Haldensleben gehen die Beschäftigten heute in einen Warnstreik. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Grund seien die festgefahrenen Tarifverhandlungen im Einzelhandel. Die erste Runde Anfang Juni hatte kein Ergebnis gebracht. Verdi fordert unter anderem 4,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Die Gewerkschaft begründet ihre Forderung mit den massiven Umsatztsteigerungen des Versandhandels sowie den Mehrbelastungen der Belegschaft infolge der Corona-Pandemie.

Die Trockenheit und die Hitze bringen in Sachsen-Anhalt eine steigende Waldbrandgefahr mit sich. In Teilen Sachsen-Anhalts gilt deshalb bereits die höchste Waldbrandwarnstufe 5, darunter im Jerichower Land. Im waldreichen Kreis Wittenberg hat es bereits erste Brände gegeben, hieß es. Auch in anderen Teilen Sachsen-Anhalts deutet sich zum Wochenende eine Erhöhung der Waldbrand-Gefahrenstufe an. Wälder mit der höchsten Gefahrenstufe 5 dürfen nicht mehr betreten werden.