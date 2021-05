Wie schnell kommen weitere Lockerungen in Sachsen-Anhalt bei stabilen Inzidenzen unter 100 oder unter 50? Darüber berät die Landesregierung heute – und will am Mittag zu den Ergebnissen informieren. Hintergrund ist, dass die aktuell gültige Landesverordnung am 24. Mai ausläuft und erneuert werden muss. Sie war erst Anfang Mai in Kraft gesetzt worden und auf wenige Wochen Gültigkeit begrenzt worden, um dann eine Neubewertung der Lage vornehmen zu können. Schon jetzt erlauben gelockerte Regeln nach der Landesverordnung, dass etwa bei stabiler 7-Tage-Inzidenz unter 100 die Außengastronomie öffnen darf.