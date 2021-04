05: 35 Uhr | Corona-Debatte: Ministerpräsident Haseloff gegen generelle Ausgangssperren

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich nun deutlich gegen die geplanten Ausgangssperren ausgesprochen, wie sie vom Bund im neuen Infektionsschutzgesetz vorgesehen sind. Er begründete es damit, dass sie nur geringen Einfluss auf das Infektionsgeschehen hätten. "Ein gewisser Effekt mag noch in Ballungsräumen bestehen, im ländlichen Raum tendiert dieser gegen Null." Wichtiger sei der Infektionsschutz in Innenräumen, sagte Haseloff. Grüne und SPD forderten dagegen schon am Wochenende, die geplante bundesweite Verschärfung mitzutragen.

Die Bundesregierung will an diesem Dienstag den Entwurf für die neue, bundesweite Regelung zur Eindämmung der Pandemie auf den Weg bringen. Sachsen-Anhalts Landesregierung berät an diesem Dienstag ebenfalls und will anschließend (gegen 14 Uhr) über die Ergebnisse informieren. Hintergrund ist hier, dass die aktuellen, in Sachsen-Anhalt geltenden Corona-Regeln nur noch bis Sonntag gelten und das Land sehen muss, wie es weiter verfährt.

05:31 Uhr | Bund will strengere Corona-Regeln bundesweit und einheitlich durchsetzen

Zwischen Bund und Ländern zeichnet sich ein Ringen um die bestehenden Corona-Regeln ab. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat sich der "Bild"-Zeitung gegenüber nun gegen generelle Ausgangssperren ausgesprochen. Darauf gehe ich gleich im nächsten Eintrag näher ein. Zuvor erst einmal ein Blick auf die Bundesebene und was dort überhaupt geplant ist: Kanzerlin Merkel will das Infektionsschutzgesetz ändern, so dass der Bund weit härtere Maßnahmen durchsetzen kann als aktuell in den Ländern gelten – und dieses Gesetz soll all die bundesweit unterschiedlich bestehenden Maßnahmen vereinheitlichen. Der Entwurf dafür sieht folgende Vorgaben ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen vor: