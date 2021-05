"Ich werde mich aufmachen ", sagte Böhmermann in seinem Podcast "Fest & Flauschig" . Er entschuldige sich zudem "bei allen Steinzeitmenschen". In der vorangegangenen Podcast-Ausgabe hatte er gescherzt, er sehe in der über 3.600 Jahre alten, grünlich schimmernden Bronzescheibe eher ein "verrutschtes Smiley mit Windpocken".

Seit Mitternacht gilt in Sachsen-Anhalt eine neue, mittlerweile die 13., Corona-Landesverordnung. Sie findet in jenen Regionen Anwendung, in denen die Bundes-Notbremse nicht mehr greift. Wenn die 7-Tages-Inzidenz in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt fünf Werktage in Folge unter der Marke von 100 liegt, wird ab dem übernächsten Tag wieder Landesrecht angewendet. Das gilt an diesem Dienstag in 10 von 14 Kreisen und kreisfreien Städten.