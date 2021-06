Die Landesregierung in Sachsen-Anhalt berät heute erneut über die Corona-Regeln. Dabei soll es zum Beispiel um die Abschaffung der bislang ab Klasse 7 geltenden Maskenpflicht im Schulunterricht gehen. Auch das Tragen von Masken im öffentlichen Raum wie etwa in Bussen und Bahnen ist laut Soziallministerium Thema.



Zudem berate die Regierung über die Vorgaben für private und öffentliche Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich.



Die Zahl der Corona-Neuinfektionen war zuletzt in Sachsen-Anhalt deutlich zurückgegangen. Laut RKI liegt der Inzidenzwert heute Morgen bei 6,7. Damit hat das Land im bundesweiten Vergleich eines der geringsten Infektionsgeschehen. Bundesweit beträgt der Inzidenzwert aktuell 15,5.