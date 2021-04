Ab heute wird in Magdeburg der Impfstoff des Herstellers AstraZenaca auch an Menschen verimpft, die 60 Jahre oder älter sind. Die Beschränkung auf die Priorisierungen 1 und 2 wurde dafür vom Sozialministerium aufgehoben. Geimpft wird in der Messehalle 3 und in der Sporthalle Sudenburg. Ab Dienstag sollen dann auch die Hausarztpraxen einbezogen werden. Bis Ostern wurden in Magdeburg erst knapp über 34.000 Menschen erstgeimpft, davon haben 11.700 Personen auch die Zweitimpfung bekommen.