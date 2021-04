Außerdem könnten in einem Monat stärkere Lockerungen für Geimpfte ermöglicht werden. Darauf habe man sich beim Gipfel verständigt, so Haseloff. Das gilt einem Eckpunktepapier zufolge auch für Genesene. Eine Bundesverordnung könnte den Bundesrat am 28. Mai passieren. Juristen mahnen zur Eile. So sagte ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam sagte der Tagesschau: "wenn die Politik die Klärung dieser Fragen jetzt noch länger aufschiebt, so meine Prognose, werden die Gerichte das vorher klären."