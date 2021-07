In Sachsen-Anhalt soll das Impf_Tempo noch einmal ordentlich anziehen. Darauf hat sich Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Montag auch mit Landräten und Bürgermeistern abgesprochen. Und tatsächlich starten in diesen Tagen immer mehr Aktionen, bei denen es zu zahlreichen Möglichkeiten kommt, sich im Alltag impfen zu lassen. So werden in einem Einkaufszentrum in Eisleben am Dienstag Corona-Impfungen angeboten. Nach Angaben des Landkreises Mansfeld-Südharz ist zwischen 12 und 18 Uhr ein mobiles Impfteam im 3E-Einkaufspark im Einsatz. Es werde Impfstoff des Herstellers "Johnson&Johnson" verabreicht. In Magdeburg gibt es am Nachmittag Impfungen auf dem Neustädter Platz.