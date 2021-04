Eine Meldung aus der Kategorie: Was war denn da los? In Hohenturm bei Halle hat die Polizei jetzt einen Mann geweckt, der in einem Schlafsack neben Schienen geschlafen hatte. Die Bahnstrecke zwischen Halle und Bitterfeld war in der Folge für mehrere Stunden gesperrt worden. Der 26 Jahre alte, staatenlose Mann war nach eigenen Worten auf dem Weg nach Merseburg, hatte aber nicht ausreichend Geld für ein Ticket. Polizisten erteilten ihm einen Platzverweis.