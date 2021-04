Heute am Donnerstag sind in den Morgenstunden meist nur in der Westhälfte noch ein paar Sonnenstrahlen möglich, sonst nimmt die Bewölkung von Brandenburg und Sachsen her zu. Dichte Wolken bringen stellenweise etwas Nieselregen oder sogar leichten Schnefall. Die Höchstwerte liegen bei 5 bis 10 Grad, im Harz zwischen minus 2 und plus 5 Grad. Morgen zeigt sich vom Harz bis in die Altmark wieder die Sonne. In den anderen Landesteilen ist es eher stark bewölkt und stellenweise nieselt es. Maximal werden 7 bis 11 Grad erreicht.