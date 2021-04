05:22 Uhr | Mögliche Corona-Testpflicht in Betrieben sorgt für Kritik

In Sachsen-Anhalt sorgt die mögliche Corona-Testpflicht in Betrieben für Kritik. (Symbolbild) Bildrechte: dpa In Sachsen-Anhalt sorgt die mögliche Corona-Testpflicht in Betrieben für Kritik. Nach Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT beklagen zahlreiche Unternehmen den großen Aufwand. So bräuchte man medizinisch geschultes Personal für korrekte Abstriche. Außerdem müssten in produzierenden Betrieben in den Werkhallen extra Hygienebereiche für die Schnelltests eingerichtet werden. Auch der Aufwand zur Dokumentation der Tests wird als hoch eingeschätzt. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte sich dafür ausgesprochen, Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten regelmäßig auf das Virus untersuchen zu lassen. Betroffen wären in Sachsen-Anhalt etwa 1.350 Betriebe mit rund 350.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

05:14 Uhr | WM-Qualifikation: Deutschland verliert gegen Nordmazedonien

Der Frühsport lädt zum Liegenbleiben ein: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar eine überraschende Niederlage einstecken müssen. Das DFB-Team unterlag am Abend Nordmazedonien 1:2 und ist nun nur noch Gruppen-Dritter hinter Armenien und Nordmazedonien. Bundestrainer Löw sprach nach dem Spiel von einem Rückschlag. Deutschland geht im Herbst mit einem neuen Bundestrainer in die entscheidende Phase der WM-Qualifikation. Nur der Gruppensieger ist sicher 2022 bei der Endrunde in Katar dabei. In der WM-Qualifikation hat Deutschland am Abend gegen Nordmazedonien verloren. (Archivbild) Bildrechte: dpa

