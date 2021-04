Für diese Woche war es in Magdeburg noch möglich, Impftermine zu bekommen, auch wenn man nicht in der Landeshauptstadt lebt. Doch die Stadt hat das jetzt unterbunden. Wie die Stadt mitteilte, könnten nicht in Magdeburg wohnhafte Personen ab der kommenden Woche nicht mehr berücksichtigt werden. Der Grund: Der Impfstoff sei auch mit Blick auf die noch ausstehenden Impfungen für die Prioritätsgruppen in Magdeburg aktuell nicht ausreichend vorhanden.