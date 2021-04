In Sachsen-Anhalts Apotheken sind Corona-Schnelltests sehr gefragt. Der Geschäftsführer des Landesapothekerverbandes, Matthias Clasen, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das Interesse variiere regional stark. So meldeten Apotheken in Sangerhausen im Kreis Mansfeld-Südharz eine besonders hohe Nachfrage. Auch vor den Wochenenden würden besonders viele Schnelltests angefragt. Insgesamt gibt es in Sachsen-Anhalt 150 Apotheken, die vertraglich gebunden sind und solche Tests durchführen dürfen. Das sind laut Clasen etwa ein Viertel der zugelassenen Apotheken im Land.