Damit die Landtagswahl am 6. Juni ohne Probleme über die Bühne gehen kann, braucht es jedes Jahr tausende Wahlhelfer. Sie sichern den Ablauf in den Wahllokalen und zählen bis in die Nacht die Stimmen aus. Doch aktuell fehlen noch viel zu viele Freiwillige dafür. Darauf hat die Landeswahlleiterin Christa Dieckmann hingewiesen. Wer sich beteiligen will, wendet sich am besten an seine Stadt beziehungsweise Gemeinde.