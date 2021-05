In Halle droht die Stuckdecke des Festsaals im Stadthaus herabzustürzen. Wie die Stadt Halle weiter mitteilte, sind unter der Decke derzeit Auffang-Netze gespannt. Die Probleme sind kostspielig: Die Sanierung des Stuckgewölbes wird vorraussichtlich rund 200.000 Euro kosten, hieß es. Der Fachbereichsleiter Immobilien der Stadt Halle, Martin Heinz, sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch, er gehe davon aus, dass Ende August alles wieder in Ordnung sei. Dass die Stuckdecke im Festsaal des Stadthaues abzustürzen droht, war bei einer Prüfung entdeckt worden. Das Gebäude ist 130 Jahre alt und die Stadt wollte den Zustand des Gebäudes checken.

Zwölf und Zwanzig Minuten – das sind die Richtzeiten, in der Rettungsdienste und Notärzte am Notfallort sein müssen und in Sachsen-Anhalt nicht immer eingehalten werden. Das geht aus Daten zum vergangenen Jahr hervor, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegen. Demnach haben zum Beispiel die Notärzte in Wittenberg im Durchschnitt zu rund 86 Prozent die geltenden Fristen einhalten können. In Magdeburg waren die Notärzte zu 98 Prozent innerhalb der geforderten 20 Minuten am Einsatzort. Die Rettungswagen brauchten laut den Zahlen im Jerichower Land am längsten. Hier waren knapp 74 Prozent der Rettungswagen in der rechten Zeit am Einsatzort.