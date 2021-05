Für Förderprogramme und Nachhilfe für Kinder und Jugendliche will der Bund jetzt zwei Milliarden Euro auf den Weg bringen. Das so genannte "Aktionsprogramm Aufholen" dafür soll durch die Länder aufgestockt werden. In Sachsen-Anhalt sei das bereits eingeplant. Bildungsminister Marco Tillner kündigte an, Bildungsprojekte und Angebote in Ferien und Freizeit zu schaffen, um Kindern und Jugendlichen zusätzliche Bildungschancen zu ermöglichen. Es sei bereits ein eintsprechendes Landesprogramm gestartet, in dem das mit den Schulen vorbereitend besprochen würde.