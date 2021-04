Was bedeutet das für Sachsen-Anhalt? Heute erst einmal: nichts. Denn bevor das neue Infektionsschutzgesetz gelten kann, muss es durch den Bundesrat – also das Parlament aller 16 Bundesländer. Geht dort heute alles klar, muss noch der Bundespräsident unterschreiben. Diese beiden Schritte fehlen also noch. Jetzt das Aber: Wenn alles kommt wie vom Bundestag beschlossen, befürchtet Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) unter anderem "gravierende Konsequenzen" für die Wirtschaft. Als Beispiel nannte der Minister den Handel. "Click and Meet" sei nur noch bis zu einer Inzidenz von 150 möglich. Mit dem verschärften Infektionsschutzgesetz enden in Sachsen-Anhalt auch die Modellprojekte in den Landkreisen Harz und Mansfeld-Südharz.



Was noch in dem Gesetz steht, können Sie hier nachschauen: