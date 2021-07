​Wenn Sie auch gestern unseren Ticker aufmerksam gelesen haben, wissen Sie, dass in Sachsen-Anhalt sich nun auch Kinder ab zwölf Jahren in den Impfzentren impfen lassen können. Gestern hatte Halle schon den Anfang gemacht. Weiter geht es nächste Woche mit Dessau-Roßlau. Von Montag bis Mittwoch können junge Menschen mit ihren Eltern auch ohne Termin ins Impfzentrum in der Anhalt-Arena kommen. Dort stünde für sie der Impfstoff von BioNTech bereit. Am Dienstag gebe es auch den Impfstoff von Johnson & Johnson, von dem eine Dosis für den vollen Impfschutz reicht. Auch in den anderen Kreisen werden derzeit solche Aktionen vorbereitet, so im Burgenlandkreis und im Landkreis Börde.