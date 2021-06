Auch in Magdeburg kommt die Impf-Kampagne voran. Die Stadt will in dieser Woche mehr als 7.000 Menschen zum zweiten Mal gegen das Coronavirus impfen. Am Wochenende soll es dann rund 1.400 neue Termine für Erstimpfungen geben. Weil mit hohem Andrang gerechnet wird, weist die Stadt darauf hin, dass heute im Impfzentrum keine Zertifikate ausgedruckt werden. Wer am Mittwoch seine Zweitimpfung erhalte, solle sich an die Magdeburger Apotheken wenden.