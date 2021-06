Die Fußballer aus Kroatien stehen im Achtelfinale der Europameisterschaft. Kroation gewann am Abend mit 3:1 gegen Schottland. Für die Schotten ist das Turnier damit vorbei. Als Gruppenerster eine Runde weiter ist England nach einem 1:0 gegen Tschechien. Gut möglich ist, dass die Engländer Deutschlands nächster Gegner in einem möglichen Achtelfinale sind.



Um das zu erreichen, braucht die DFB-Elf heute Abend gegen Ungarn (ab 21 Uhr) im besten Fall aber einen Sieg. Falls Sie das Spiel unter freiem Himmel sehen wollen – hier gibt's unsere Tipps, was beim Public Viewing erlaubt ist und was nicht.​