In Stendal verzögert sich der barrierefreie Umbau des Hauptbahnhofs. Gleichzeitig werden die Arbeiten teurer. Das kündigte die Deutsche Bahn an. Demnach soll der neue Personen-Tunnel erst Ende des Jahres in Betrieb gehen können. Bisher war das für Ende August geplant. Die Gesamtkosten für den Umbau des Bahnhofs gibt die Bahn inzwischen mit rund 26,5 Millionen Euro an. Zu Beginn der Bauarbeiten im Frühjahr 2019 waren es noch 21 Millionen Euro. Grund für die erneute Kostensteigerung seien nachträglich beschlossene Baumaßnahmen.