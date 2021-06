Guten Morgen, liebe Frühaufsteherinnen und Frühaufsteher! Kurz vor dem Wochenende, habe ich eine gute Nachricht: Die Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt sinkt unter 10. Der digitale Impfpass geht an den Start und in Dessau wird an einem Nasenspray gegen Corona geforscht. Mein Name ist Fabienne von der Eltz und ich wünsche einen guten Start in den Freitag!