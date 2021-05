Was sind die Eisheiligen? "Ehe nicht Pankratius, Servatius und Bonifatius vorbei, ist nicht sicher vor Kälte der Mai“, lautet eine der vielen Bauernregeln, die vor den letzten frostigen Tagen des Frühjahrs - den so genannten Eisheiligen – und damit verbundenen Schäden warnen sollen. Vor allem für junge Pflanzen ist dies gefährlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber sind solche Frosteinbrüche - verglichen mit früheren Jahren - neuerdings immer seltener geworden. Viele Experten sehen die Ursachen nicht zuletzt im Klimawandel. Der Ausdruck kommt nicht aus der Meteorologie. Der Begriff "Eisheilige" für die Zeit vom 11. bis zum 15. Mai geht auf den kirchlichen Heiligenkalender und die Prägung des ländlichen Lebens durch die religiösen Feste zurück. Namensgeber sind frühchristliche Bischöfe und Märtyrer: Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia, auch "kalte Sophie" genannt.

Der Stadtrat in Halle pocht weiter auf die Suspendierung von Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) Der Anwalt, der den Stadtrat in dem Rechtsstreit vertritt, hat Klageerwiderung eingereicht. Diese richtet sich gegen einen Eilantrag, mit dem Wiegand seine Suspendierung wieder aufheben lassen will. In dem eingereichten Dokument geht der Stadtrat unter anderem auf das Hausverbot ein, für das Wiegand ebenfalls keinen Grund sieht. Der Stadtrat argumentiert hingegen, dass damit verhindert werden soll, dass Wiegand die Aufklärung der Impfaffäre behindert. Das habe er schon in der Vergangenheit getan. Wiegand und mehrere Stadträte hatten sich gegen das Corona-Virus impfen lassen, lange bevor sie an der Reihe gewesen wären.