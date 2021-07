Nach einer Drogenrazzia in Halle und im Saalekreis sind Haftbefehle gegen vier Tatverdächtige erlassen worden. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei den Verdächtigen um vier Hallenser im Alter zwischen 28 und 34 Jahren. Auch ein 23-Jähriger aus der Nähe von Schkopau sei in Haft. Ein weiterer Haftantrag werde noch geprüft, hieß es. Am Dienstag hatten Polizisten Wohnungen, Garagen, Gärten und Autos gesucht und dabei Betäubungsmittel, Bargeld und andere Beweismittel sichergestellt.

Bei dem Requiem in Naumburg wurden die Namen der Verstorbenen vorgelesen. Für jede und jeden wurde eine Kerze entzündet. Bildrechte: MDR/Marie-Luise Luther

In Naumburg ist am Abend der Corona-Toten im Burgenlandkreis gedacht worden. Bei einer Gedenkveranstaltung in der Stadtkirche St. Wenzel verabschiedeten sich bis zu 100 Menschen von verstorbenen Angehörigen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte, ohne Solidarität werde man diese Prüfung nicht bestehen. Menschen könnten Leid ertragen, wenn sie ihren Zusammenhalt bewahrten. Der Burgenlandkreis war lange über den Jahreswechsel hinaus besonders von der Pandemie betroffen, erreichte bundesweit zeitweise Höchstwerte bei der 7-Tage-Inzidenz. Im Landkreis starben annähernd 600 Menschen an oder mit dem Virus. Landrat Götz Ulrich (CDU) erklärte bei der Gedenkveranstaltung, es sei nicht normal, dass sich Sterbende nicht von ihren Liebsten verabschieden könnten. Er, sagte Ulrich, habe nachts kaum schlafen können, als die Pandemie seinen Landkreis mit voller Wucht getroffen habe.



In den kommenden Wochen soll es im Burgenlandkreis weitere Gedenkveranstaltungen auch in Weißenfels und Zeitz geben.