Die Katastrophennacht von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz beschäftigt hier weiter viele Menschen, die Solidarität wächst. Die Hilfe wird in den betroffenen Gebieten koordiniert. So mussten am Donnerstagabend in Magdeburg Helfer der freiwilligen Feuerwehren zunächst zu Hause bleiben, obwohl sie eine Woche lang ihre Fahrt in die Hochwassergebiete geplant hatten. Doch von dort kam das Signal: Im Moment seien genügend Helfer da, die eingesetzt würden.