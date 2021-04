Der Fußball-Landespokal in Sachsen-Anhalt wird möglicherweise abgebrochen. (Symbolbild) Bildrechte: imago images/Zink

Der Fußball-Landespokal in Sachsen-Anhalt wird möglicherweise auch in diesem Jahr abgebrochen. Das schlägt zumindest der Landes-Fußballverband vor. Demnach könnte der aktuelle Pokalwettbewerb mit den 14 Achtelfinalisten in der neuen Saison weitergespielt werden. Dazu kämen dann noch die Sieger der Drittrundenspiele Lok Stendal gegen den 1. FC Magdeburg sowie Alemania Riestedt gegen den Halleschen FC. Den Teilnehmer am DFB-Pokal sollten der Hallesche FC und der 1. FC Magdeburg am Finaltag der Amateure Ende Mai ermitteln. Laut Landes-Fußballverband können nun die Vereine ihre Meinung dazu äußern. Am 23.April werde das Präsidium aber einen Beschluss fassen. Schon in der vergangenen Saison war der Landespokal abgebrochen worden.