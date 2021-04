​Das Wichtigste am Morgen

06:28 Uhr | Nun doch: Abiturprüfungen für alle

Zu den anhaltenden Diskssion um die Abiturprüfungen haben die Kultusminister der Länder nun entschieden: Das Abitur wird ganz normal abgehalten. Die Entscheidung fiel am Mittwoch noch. Wie es mit den Öffnungen der Schulen weitergeht, darüber herrscht allerdings Uneinigkeit. In Sachsen-Anhalt läuft von Montag an wieder Präsenzunterricht an Grund- und Förderschulen. An allen anderen Schulen gibt es laut Bildungsministerium einen eingeschränkten Regel-Betrieb. In anderen Bundesländern gehen die Bildungsminister unterschiedlichen vor, mit Blick auf die örtlichen Fallzahlen bei den Corona-Neuinfektionen.

Schon in dieser Woche hatte Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) bekräftigt, dass er Pro-Abiturprüfungen plädiert. Zuvor gab es eine Debatte, ob es angesichts der schwierigen Pandemie-Lage nicht lieber eine Art Not-Abitur bräuchte.

06:02 Uhr | Hausärzte bringen die Impfkampagne voran

Die Hausarztpraxen haben die Impfkampagne in Sachsen-Anhalt gleich am ersten Tag kräftig voran gebracht. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) bekamen am ersten vollen Tag der Corona-Impfungen bei Hausärztinnen und Hausärzten am Mittwoch gleich knapp 11.000 Patienten ihre erste Impfung. Zum Vergleich: Das waren etwa so viele Impfungen, wie die Impfzentren in Sachsen-Anhalt einen Tag zuvor geschafft hatten (10.118). Im Moment laufen Impftermine bei Hausärzten und im Impfzentrum parallel.

In ganz Deutschland gab es damit einen Rekordwert an Impfungen, mit mehr als 650.000 verabreichten Dosen. So seien am Donnerstag, dem ersten vollen Impftag seit Start in den Hausarztpraxen, rund 656.000 Dosen verabreicht – 290.000 mehr als am Vortag.

Und das, obwohl die meisten Hausärzte, gerade mal bis zu 50 Impfdosen für die erste Woche erhalten haben.

05:48 Uhr | Im Harz: Erste Modell-Lockerungen gehen los

In Ballenstedt, Blankenburg, Falkenstein, Harzgerode, Ilsenburg, Oberharz, Quedlinburg, Thale und Wernigerode sollen von heute an die ersten Lockerungen starten. Es handelt sich dabei um Teil-Öffnungen in der Außengastronomie. Die Restaurants und Cafés hatten schon am Donnerstag begonnen, alles vorzubereiten. Die Bedingungen dafür sehen so aus: