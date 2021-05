Für die Öffnungen sind die Inzidenz-Marken 100 und 50 entscheidend. Nach den neuerlichen Beschlüssen der Landesregierung ist bereits ausreichend, wenn die 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt. Dann können zum Beispiel Theater oder Hotels schon öffnen. Bisher war dies ausschließlich die Grenze für den Wegfall der Bundes-Notbremse, so dass dann die neue Landesverordnung wieder gilt. In der waren ab einer 100-er-Marke bisher lediglich kleinere Lockerungen wie die Öffnung der Außengastronomie enthalten, außerdem Modellprojekte. Ab Dienstag ändert sich das, so dass dann die neuen, weiter ausgelegten Lockerungen in Kraft treten.