06:12 Uhr | Die Presseschau: Der Blick in die Zeitungen

Am Theater Magdeburg laufen die Proben wieder – für welche Auftrittstermine, ist allerdings unklar. Mit dabei: Gast-Schauspielerin Franziska Becker. Die Berliner Zeitung erzählt ihre Geschichte, stellvertretend für Tausende freischaffende Künstler. Becker sei "immer ein wenig im Kampfmodus".

erzählt ihre Geschichte, stellvertretend für Tausende freischaffende Künstler. Becker sei "immer ein wenig im Kampfmodus". Im Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung spricht Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow natürlich auch über das umstrittene Wahlplakat der Linken in Sachsen-Anhalt und die ausgelöste erneute Ost-West-Debatte. Der Westdeutsche bekennt: "Die Lebenswirklichkeit im Osten ist so, dass an vielen Schaltstellen gebürtige Westdeutsche sitzen." Allerdings lehnt er, dessen Regierung zu 80 Prozent mit Ostdeutschen besetzt ist, eine "Ossi-Quote" ab.

spricht Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow natürlich auch über das umstrittene Wahlplakat der Linken in Sachsen-Anhalt und die ausgelöste erneute Ost-West-Debatte. Der Westdeutsche bekennt: "Die Lebenswirklichkeit im Osten ist so, dass an vielen Schaltstellen gebürtige Westdeutsche sitzen." Allerdings lehnt er, dessen Regierung zu 80 Prozent mit Ostdeutschen besetzt ist, eine "Ossi-Quote" ab. Die nächtliche Ausgangssperre gilt seit einer Woche fast flächendeckend in Sachsen-Anhalt. Eine Bilanz der Volksstimme zeigt aber, dass das Nachtverbot kaum kontrolliert wird – in der Regel aus personellen Gründen. Aufgedeckte Verstöße seien "meist Zufallstreffer".

zeigt aber, dass das Nachtverbot kaum kontrolliert wird – in der Regel aus personellen Gründen. Aufgedeckte Verstöße seien "meist Zufallstreffer". Die Taz würdigt (nicht gedruckt, nur online) den zweiten Sonnenaufgang im einstigen "Solar Valley" bei Bitterfeld-Wolfen. Ein Schweizer Konzern hat zwei neue Werke eröffnet, was die "Auffahrt im solaren Tal" einläuten könnte.

06:00 Uhr | Impfkampagne ausgebremst: Weniger Erstimpfungen

In mehreren Regionen Sachsen-Anhalts kommt die Corona-Impfkampagne offenbar ins Stocken. Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) sagte, im Impfzentrum der Stadt könnten vorläufig kaum noch Erstimpfungen verabreicht werden. Grund seien Liefer-Engpässe bei den Impfstoffen. In den nächsten zwei Wochen würden deshalb fast auschließlich Zweitimpfungen gespritzt.

Auch der Landrat des Salzlandkreises, Markus Bauer (SPD), beklagte einen Mangel an Impfstoff-Nachschub. Nach derzeitigem Stand könnten daher ab morgen größtenteils nur noch Zweitimpfungen abgesichert werden. Erstimpfungen seien zwar weiterhin möglich, jedoch nur in den Impfstationen in den Städten Schönebeck und Bernburg. Landrat Bauer kündigte an, sich gemeinsam mit der Landesregierung beim Bund für größere Impfstoff-Lieferungen einsetzen zu wollen.

Sollte die Lage so bleiben, wäre das ein herber Rückschlag für unsere Impfkampagne und nach allen Verlautbarungen den Bürgerinnen und Bürgern nicht zu erklären. Markus Bauer (SPD), Landrat des Salzlandkreises

Zuvor hatte schon der Burgenlandkreis eine absehbare Impfstoff-Knappheit angekündigt. Den Angaben nach können dort im Mai ebenfalls nur Zweitimpfungen gespritzt werden.

05:48 Uhr | Ausgangssperre für Geflügel endet

In mehreren Landkreisen Sachsen-Anhalts wird die Stallpflicht für Geflügel im Zuge der Vogelgrippe aufgehoben. Der Kreis Mansfeld-Südharz gab bekannt, dass ab morgen Geflügel wieder im Freien gehalten werden darf. Es sei kein Risiko mehr gegeben, dass die Vogelgrippe durch Wildvögel in der Region eingeschleppt werde. Im Gebiet der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau werden die Maßnahmen ebenfalls morgen aufgehoben. Im Salzlandkreis darf Geflügel ab heute wieder aus dem Stall. Alle drei Kreise mahnten jedoch, dass Vorsicht weiterhin geboten sei. Das Vogelgrippe-Virus werde immer noch bei Wildvögeln in Deutschland nachgewiesen.​ Bei einem Geflügelpestfall legt die zuständige Behörde einen Sperrbezirk von 3 km Radius und ein Beobachtungsgebiet von 10 km Radius fest. Dort kann Stallpflicht verhängt werden. Bildrechte: MDR/André Plaul

05:36 Uhr | A14 war 18 Stunden lang gesperrt