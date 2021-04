Das Wichtigste am Freitag:

07:13 Uhr | Anhaltisches Theater verlängert Sommerspielzeit

Das Anhaltische Theater in Dessau will in diesem Jahr länger an der frischen Luft spielen. Wie das Theater jetzt mitteilte, soll die Open Air-Sommerbespielung bis Mitte Juli verlängert werden. Somit stehe eine fast achtwöchige Sommersaison im Freien bevor. Weil der Betrieb an den Theatern Corona-bedingt aktuell ruht, hatten sich die Beschäftigten des Dessauer Theaters bereit erklärt, ihren Urlaub vom Sommer 2021 in den Februar vorzuverlegen, hieß es.

06:54 Uhr | CDU: Merz und Laschet sollen Wahlkampfauftritte bekommen – Söder im besten Falle auch

Ihn hätten sie in Sachsen-Anhalt gern als Parteichef gesehen: Friedrich Merz. Bildrechte: Getty Images

Sachsen-Anhalts CDU will im Wahlkampf vor der Landtagswahl mit Friedrich Merz und Armin Laschet punkten. Beide haben zugesagt, die Partei zu unterstützen, hat Landeschef Sven Schulze jetzt der Volksstimme gesagt. Anfragen will Schulze demnach auch CSU-Chef Markus Söder, der bei der Kanzlerkandidatur Laschet unterlegen war. Schulze sagte der Zeitung, die CDU wolle im Wahlkampf die gesamte Breite "unserer Mitglieder und Anhängerschaft" erreichen. Die CDU in Sachsen-Anhalt hatte im Machtkampf zwischen Söder und Laschet eindeutig zu Söder tendiert.

06:38 Uhr | Bierabsatz im Januar und Februar deutlich gefallen

In Sachsen-Anhalt ist der Bierabsatz auf dem Weg nach unten. Grund sind die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen, wegen der Kneipen, Restaurants und Hotels geschlossen und Veranstaltungen abgesagt sind. Im Januar und Februar seien in Sachsen-Anhalt insgesamt 201.777 Hektoliter abgesetzt worden, hieß es jetzt vom Statistischen Landesamt. Verglichen mit dem Vorjahr – also einer Zeit vor Corona – war das ein Rückgang um 19,4 Prozentpunkte. Rein statistisch hat jeder Sachsen-Anhalter ab 18 Jahren in den beiden Monaten 10,8 Liter Bier getrunken. Netter Verbraucheraspekt: Kundinnen und Kunden mussten etwas weniger tief in die Tasche greifen.

06:23 Uhr | Gesetz zur Corona-"Notbremse" in Kraft – Regeln gelten ab morgen