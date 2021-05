Sachsen-Anhalt bleibt eine Rückzahlung von rund 162 Millionen Euro an die Europäische Union erspart. Das hat Finanzminister Michael Richter (CDU) am Mittwoch mitgeteilt. Hintergrund ist, dass die bestehenden Forderungen auf einen Bruchteil davon gesunken sind, nämlich auf 18,7 Millionen Euro. Fahnder der europäischen Anti-Korruptionsbehörde OLAF hatten Sachen-Anhalts Fördergesellschaft über mehrere Jahre im Visier. Hintergrund waren Beanstandungen in Bezug auf die Investitions- und Beteiligungsgesellschaft des Landes, kurz IBG. Da sollte bei 44 Fällen nicht alles mit rechten Dingen abgelaufen sein.