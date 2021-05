Kühles und nasses Wetter hat in Sachsen-Anhalt für einen ruhigen Vatertag gesorgt. Bis zum Nachmittag musste die Polizei zu keinem Einsatz mit Herrentags-Bezug ausrücken. Die Beamten hatten sich am Feiertag ursprünglich vor allem darauf vorbereitet, die Kontaktbeschränkungen durchzusetzen. Fast überall in Sachsen-Anhalt gelten derzeit die strengen Regeln der sogenannten Bundes-Notbremse. Einzig in Magdeburg waren Treffen mit bis zu fünf Menschen eines anderen Haushalts erlaubt. Aber auch hier zogen laut Polizei nur vereinzelt kleinere Gruppen am Mittag durch die Stadt und an der Elbe entlang. Auch an den klassischen Ausflugszielen im Harz war kaum etwas los.