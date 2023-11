07:51 Uhr | Unbekannte schleusen erneut Menschen per Lkw

In Sachsen-Anhalt hat die Bundespolizei erneut Menschen bei der illegalen Einreise per LKW gestoppt. Auf dem A14-Rastplatz Petersberg hatte ein LKW-Fahrer am Mittwoch Klopfgeräusche bemerkt und die Polizei alarmiert. In dem Fahrzeug entdeckten die Beamten sieben Männer im Alter zwischen 15 und 28 Jahren. Sechs von ihnen kamen aus Afghanistan, einer aus Pakistan. In den Vernehmungen gaben die Männer an, für die Schleusungen bis zu 17.000 Euro gezahlt zu haben. Im vergangenen Jahr hatte die Bundespolizei in Sachsen-Anhalt mehr als 50 Menschen entdeckt, die illegal per LKW eingereist waren.

07:38 Uhr | 71-Jährige mit Rollator verscheucht Räuber

Bildrechte: IMAGO Eine couragierte Meldung erreicht uns heute aus Schönebeck (Salzlandkreis). Dort hat eine 71-Jährige zwei mutmaßliche Räuber verscheucht. Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin mit ihrem Rollator unterwegs, als zwei Jungen von ihr Geld forderten. Einer der beiden habe sie mit einer Waffe bedroht. Die Frau ließ sich laut Polizei aber nicht beirren und rief ihren Sohn per Handy an. Die Jungen hätten daraufhin von ihr abgelassen. Mit Hilfe des Sohnes wurden später zwei 12- und 13-Jährige als Tatverdächtige gefasst.

07:26 Uhr | Neuer Bau- und Verkehrsamtschef in Magdeburg

Und wir bleiben noch mehr oder weniger in Burg. Der bisherige Bürgermeister von Burg, Jörg Rehbaum (SPD), ist neuer Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr in Magdeburg. Der Stadtrat hat ihn am Donnerstag im ersten Wahlgang gewählt. Rehbaum sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er freue sich auf seine neue Aufgabe. Als Bau- und Verkehrsamtschef hat er viel zu tun: City-Tunnel, der neue Brückenzug über die Elbe, die Straßenbahnlinie im Norden der Stadt – um nur einige Aufgaben zu nennen. Rehbaum kündigte bereits an, sich als erstes die zehn wichtigsten Bauprojekte zeigen zu lassen und im Hinblick auf Zeit- und Kostenpläne zu kontrollieren.

07:11 Uhr | Impfzentrum in Burg nimmt Arbeit auf

Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock Im Impfzentrum in Burg (Jerichower Land) werden ab heute die ersten Corona-Impfungen durchgeführt. Auf dem Plan stehen zunächst aber nur die ambulanten Pflegekräfte. Für alle anderen bleibt das Impfzentrum weiterhin geschlossen. Grund ist fehlender Impfstoff. Deshalb können noch keine Termine für diejenigen vergeben werden, die über 80 Jahre alt sind und zuhause leben. Laut Landkreis werden aber weiterhin Bewohner in Pflegeheimen geimpft. Sie bekommen zum Teil bereits die zweite Injektion.

06:48 Uhr | Neue Corona-Studie in Halle gestartet

Bildrechte: imago images/Future Image Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hat eine Bevölkerungsstudie zu den Folgen der Corona-Pandemie gestartet. Per Brief wurden bereits 50.000 Einwohner der Stadt Halle gebeten, sich an einer Internetbefragung zu beteiligen. Dabei gehe es darum, wie sich die Pandemie im Alltag der Hallenserinnen und Hallenser auswirkt und wie sie damit zurechtkommen. Ziel sei es außerdem, die Verbreitung der Infektion besser zu verstehen und zu erfassen. Zudem gehe es um die Langzeitfolgen von Corona-Erkrankungen.

06:31 Uhr | Corona-Lage: Mehr als 50.000 Tote in Deutschland