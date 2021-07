In der erste Runde des DFB-Pokals trifft Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg auf den Zweitligisten FC St. Pauli. FCM-Coach Christian Titz sagte, das sei ein schönes Los. Sportlich sei der eine Klasse höher spielende Verein schlagbar. – Die DFB-Pokal-Begegnungen waren am Abend in der ARD-Sportschau ausgelost worden. Die 1. DFB-Pokal-Runde steigt vom 6. bis 9. August.

Seit gestern gibt es wegen des Elbbrücken-Neubaus in Magdeburg eine neue Sperrung am Heukmarkt im Stadtteil Brückfeld. Für Autofahrer ist eine Umleitung eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer kommen – ich habe es gestern Abend probiert – weiter problemlos durch.



Die Sperrung hat jedoch auch Auswirkungen auf den Verkehr der Straßenbahnen in Magdeburg. Seit gestern gelten neue Fahrpläne und ein neues Liniennetz. Die Linie 5 fährt nicht mehr Elbauenpark und Impfzentrum an, sondern fährt eine Schleife am City Carré. Die Linie 6 übernimmt dafür in Richtung Herrenkrug den Laufweg der Linie 5 über den Nordbrückenzug. Die Linie 6 ist auch Zubringer für den stündlichen Bahn-Verkehr zwischen Magdeburg und Berlin ab dem Haltepunkt Herrenkurg.