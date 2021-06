Magdeburg lockert nach den gesunkenen Corona-Inzidenzzahlen ab Sonntag die Testpflicht. Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, wenn eine Kommune zehn Tage bei einer Inzidenz von unter 35 angekommen sei, könne die Testpflicht für Gaststätten, Theater, Konzerte, Sportstudios und Sporthallen aufgehoben werden. Die Stadt will dazu heute (Freitag) eine entsprechende Verordnung veröffentlichen. Die Maskenpflicht bleibe allerdings beim Einkaufen und in der Straßenbahn vorerst noch bestehen. Auch der Landkreis Stendal kündigte gestern eine entsprechende Regelung an. Diese soll voraussichtlich ab Montag gelten. Landesweit lag der 7-Tage-Wert in Sachsen-Anhalt am Donnerstag bei 2,2.