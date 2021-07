Aus aktuellem Anlass geht unser erster Blick heute Morgen in den Westen Deutschlands: Vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat sich die Hochwasser-Lage nach weiterem Regen in der Nacht noch einmal verschärft. In Wuppertal (NRW) wurden Menschen nach Angaben des WDR aufgerufen, in die oberen Stockwerke ihrer Häuser zu gehen. Dutzende Menschen wurden zur Sicherheit in einer Turnhalle untergebracht. Ein Feuerwehrmann ertrank. In Rheinland-Pfalz haben mehrere Landkreise den Katastrophenfall ausgerufen. In zahlreichen Orten ist zudem der Strom ausgefallen, berichtet der SWR. In NRW wurde der Strom teilweise abgestellt, weil ein Umspannwerk zu überschwemmt werden drohte.