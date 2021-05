06:20 Uhr | Leichtathletik-Meeting am Freitag in Dessau mit Zuschauern

Die Lockerungen in Sachsen-Anhalt machen sich langsam auch sehr deutlich bemerkbar, zum Beispiel in Dessau-Roßlau. Dort können beim Anhalt-Meeting der Leichtathleten am Freitag Zuschauer dabei sein. Das teilte der veranstaltende Verein Anhalt Sport mit. Demnach dürfen in das Paul-Greifzu-Stadion 500 Besucher kommen. Sie arbeiten in Krankenhäusern, in der Pflege und bei der Feuerwehr. Alle Zuschauer müssen doppelt gegen Corona geimpft sein. Beim Meeting mit dabei sind unter anderem Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo, Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter und Hürden-Europameisterin Cindy Roleder.

06:01 Uhr | Gelockerte Regeln in Anhalt-Bitterfeld in Kraft

Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld enden heute die Corona-Beschränkungen der Bundes-Notbremse. Grund sind die anhaltend niedrigen Inzidenzwerte unter der 100er-Marke. Damit ist ab sofort die Ausgangssperre aufgehoben. Außerdem darf beispielsweise die Außengastronomie in Anhalt-Bitterfeld öffnen. Auch Baumärkte zwischen Zerbst und Brehna dürfen wieder öffnen, mit Termin ist auch das Shoppen in Geschäften wieder erlaubt. Diese Lockerungen sind ab Donnerstag auch in Dessau-Roßlau und im Landkreis Börde zu erwarten. Wenn die Werte weiter so bleiben, kann auch der Kreis Jerichower Land ab Freitag darauf hoffen.

Zum Hintergrund: Die Corona-Notbremse des Bundes fällt, wenn der Inzidenzwert fünf Werktage am Stück unter 100 liegt.

05:58 Uhr | Land plant weitere Lockerungen im Bereich Sport, Gastronomie und Tourismus

Die Landesregierung will nach Pfingsten weitere Lockerungen ermöglichen. So sollen etwa Erfahrungen aus den Modellprojekten im Hotelbereich und der Außengastronomie genutzt werden. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte, diese hätten gezeigt, dass man diese Bereiche "relativ risikofrei" nutzen könne. Flächendeckende Modellprojekte nach diesem Vorbild seien aber zu bürokratisch. Daher sollen Korridore geschaffen werden, um Öffnungen in dieser Richtung auch per Verordnung zu ermöglichen. Als Orientierung sollen stabile Inzidenzwerte zwischen 50 und 100 dienen. Genaueres wird bei Sonderberatung am Donnerstag beschlossen, kündigten Haseloff wie auch Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) an. Es gehe nun darum

... ein weiteres Hoffnungszeichen zu setzen, dass sich die gemeinsame Anstregungung lohnt. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU)

Petra Grimm-Benne erklärte, es gehe darum, dann Öffnungen zu ermöglichen, wenn sich die Situation einer Region zwischen der besagten 50er- und 100-er-Inzidenzmarke stabilisiere. Wie genau "stabil" hier definiert wird, ist noch offen. Haseloff sagte, vorstellbar seien stabile Werte über den Zeitraum von 14 Tagen. Die Öffnungen seien dann auch möglich im Bereich Sport für den Innenbereich. Das, so betonte Grimm-Benne, müsse aber mit einer klaren Teststrategie einhergehen.

Eine neue Verordnung, in der alles genau neugeregelt ist, soll ab Dienstag in Kraft treten.

05:39 Uhr | Wetter: Sonne-Schauer-Mix, bis 17 Grad

April, April, ach nee, ist ja Mai. Es bleibt aber unbeständig: Heute ziehen letzte Schauer aus der Nacht nach Brandenburg und Sachsen ab, sagt das MDR-Wetterstudio. Dann soll es längere Zeit trocken sein, mit ordentlich Sonne. Im Tagesverlauf allerdings kommen wieder Schauer oder örtliche Gewitter auf. Immerhin: In der Altmark, dem Elb-Havel-Winkel und der Börde ist das Schauer – und Gewitterrisiko gering. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 17 Grad.