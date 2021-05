06:35 Uhr | 1. FC Magdeburg will wieder Dauerkarten verkaufen

Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg plant für die kommende Saison wieder einen Verkauf von Dauerkarten. Geschäftsführer Mario Kallnik sagte, der Verein gehe fest davon aus, dass zur neuen Saison wieder Fans im Stadion zugelassen sind. Im besten Fall sei das Stadion voll belastbar. Das bewährte Corona-Hygienekonzept sei bereits weiterentwickelt und den Behörden vorgelegt worden. Der 1. FC Magdeburg will für die kommende Saison wieder Dauerkarten verkaufen. (Archivbild) Bildrechte: imago/Hans Blossey

06:18 Uhr | Volksstimme: Toter Wolf bei Vienau

In einem Wald bei Vienau (Altmarkkreis Salzwedel) ist einem Zeitungsbericht zufolge ein toter Wolf entdeckt worden. (Archivbild) Bildrechte: dpa In einem Wald bei Vienau (Altmarkkreis Salzwedel) ist offenbar ein toter Wolf entdeckt worden. Wie die Volksstimme berichtet, hatte eine Spaziergängerin das tote Tier am Montagabend entdeckt. Ursache für den Tod des Wolfes war offenbar eine Schussverletzung. Mitarbeiter des Wolfs-Kompetenzzentrums Iden haben den Kadaver geborgen. Das tote Tier wird nun in Berlin im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtier-Forschung untersucht. Die Polizei ermittelt.

05:58 Uhr | Neue Bundesbehörde entsteht in Magdeburg

Magdeburg wird neuer Standort für eine Außenstelle des Bundesverwaltungsamtes. Die Behörde zieht in das ehemalige Fernmeldeamt am Uniplatz. Wie das Bundesverwaltungsamt MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, sollen schrittweite bis zu 350 Arbeitplätze entstehen. Mit Hilfe von Teilzeit-Arbeitsmodellen sei es sogar möglich, am neuen Standort bis zu 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen.Von Magdeburg aus werden in Zukunft Dienstleistungsaufgaben aus den Bereichen Personalkosten und Staatsangehörigkeit wahrgenommen. Bereits 2019 hatten Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) eine gemeinsame Absichtserklärung zum Aufbau eines Standortes in der Region Magdeburg unterzeichnet. Eine Außenstelle des Bundesverwaltungsamtes zieht in das ehemalige Fernmeldeamt am Magdeburger Uniplatz. (Archivbild) Bildrechte: dpa

05:47 Uhr | Maya-Artefakte werden zurückgegeben