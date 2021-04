06:33 Uhr | Lockerungen für Geimpfte: Erste Länder legen vor

In einem Monat könnten per Gesetz Geimpfte und Genesene einen Teil ihrer Grundrechte zurückbekommen. So hatte es auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) angekündigt.

Einzelne Bundesländer wollen nicht so lange warten und haben Lockerungen für Geimpfte bereits beschlossen. Laut Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) müssen sie dort, wo es bislang notwendig war, künftig keinen negativen Corona-Test mehr vorlegen. Auch Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern wollen die Corona-Verordnungen entsprechend ändern. Hessen und Thüringen haben das schon getan. In Bayern können Genesene und Geimpfte bereits von heute an ohne negatives Test-Ergebnis zum Beispiel zum Friseur gehen. Die Bundesregierung berät erst in der kommenden Woche über mögliche Lockerungen für Geimpfte.

06:19 Uhr | Sachsen-Anhalts Polizei mit neuer Philosophie

Sachsen-Anhalts Polizei hat ein neues Leitbild. Kernthemen sind laut Innenministerium unter anderem Professionalität, Fehlerkultur und Transparenz. Erstellt wurde das Leitbild in Arbeitsgruppen und Workshops "von der Polizei für die Polizei", wie es hieß. Im Netz wird das neue Leitbild mit Text und kurzen Videoclips beschrieben. Die Landesregierung hatte sich eine Erneuerung des Leitbildes in den Koalitionsvertrag geschrieben.

06:00 Uhr | Selbsttests für Einkauf und Co. grundsätzlich erlaubt

Seit gestern gilt ausnahmslos in ganz Sachsen-Anhalt​ die Bundes-Notbremse. Diese beinhaltet auch eine Testpflicht, etwa für den Frisörbesuch oder den Einkauf in Läden, sofern die Inzidenz regional nicht dauerhaft über 150 liegt. In Magdeburg etwa gab es zuletzt Verwirrung um diese Corona-Tests, da hier Kunden mit Selbsttests abgewiesen worden waren.

Auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT hat das Bundesgesundheitsministerium nun klargestellt: Laut Gesetz sind auch Selbsttests erlaubt. Ein negatives Ergebnis gelte. Jedoch gibt es Einschränkungen. So ist es nicht erlaubt, sich schon zu Hause selbst zu testen und dann shoppen zu gehen. Wie eine Sprecherin erklärte, kann im Rahmen des Gesetzes allerdings vor Ort im Laden ein Selbsttest gemacht werden. Also unter Aufsicht – und dann mit hoffentlich negativem Ergebnis auf dem Teststreifen. Ob Geschäfte Selbsttests akzeptieren, können sie jedoch selbst entscheiden. Denn für eine Aufsicht braucht es Personal und Zeit. Außerdem gelten Selbsttest-Ergebnisse immer nur für ein Geschäft. Anders ist es mit bestätigten Schnelltests aus einem Testzentrum oder einer Apotheke.

Möglich ist aber, dass ein Selbsttest unter Aufsicht des jeweiligen Dienstleisters am Ort der Dienstleistung durchgeführt wird, wenn die Leistung erst erbracht wird, nachdem das negative Testergebnis vom Dienstleister zur Kenntnis genommen wurde. Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums