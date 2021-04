Unterdessen berichtet die "Volksstimme", dass es mehrere Fälle in Magdeburg gegeben habe, in denen Apotheken in der Landeshauptstadt den bestellten Impfstoff nicht erhalten hätten und so die zu belieferenden Hausärztpraxen nicht haben versorgen können.

Die Diskussion um ein Not-Abitur für Schülerinnen und Schüler sieht Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) kritisch. Er will an den Abiturprüfungen in diesem Jahr festhalten. Tullner sagte MDR SACHSEN-ANHALT, bereits aus dem vergangenen Jahr gebe es Erfahrungen, unter welch schwierigen Bedingungen Prüfungen stattfinden könnten. In diesem Jahr habe man alles dafür getan, die Prüfungen so sicher wie möglich zu machen. Sie seien, sowohl die Aufgabenvielfalt, als auch Zeit betreffend, in einen fairen und vergleichbaren Rahmen eingebettet worden. "Deswegen finden die Prüfungen in diesem Jahr auf jeden Fall statt."