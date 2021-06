In dem kleinen Ort Siersleben (Mansfeld-Südharz) will eine Gruppe von Eltern und Engagierten die Grundschule erhalten. Was zunächst als juristisches Tauziehen begann, die Schule erst offen ließ, dann wieder nicht, ist inzwischen zum Gründungsprozess einer Schule in freier Trägerschaft gereift. Denn: Als staatliche Schule soll das Haus nach den Ferien nicht wieder öffnen. Der Verein "Freie Schule Siersleben" will es aber unbedingt als private Schule weiterführen. Nun läuft die Zeit davon, um alles anzuschieben, wie eine der Initiatoren, Jane Wagner, MDR SACHSEN-ANHALT sagte. So sei das Konzept vor zwei Wochen noch einmal komplett überarbeitet worden. Doch es komme in den Gehmigungsprozessen nicht voran. Wagner: "Die Hoffnung stirbt zuletzt."