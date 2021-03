09:59 Uhr | Bundesweit bereits mehr als 75.000 Tote in dieser Pandemie, davon 2687 in Sachsen-Anhalt

Wie wichtig ein nachhaltiger Umgang und praktikable Ideen wären, um den Schutz der Bevölkerung und einen gewissen Grad an gesellschaftlichem Leben in ein wirklich tragfähiges Verhältnis in Deutschland zu bringen, zeigt sich drastisch an einer aktuellen, traurigen Zahl: Seit Beginn der Pandemie vor mehr als einem Jahr sind bundesweit mehr als 75.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte am Mittwochmorgen für die zurückliegenden 24 Stunden bundesweit 248 weitere Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 75.212. Davon sind seit Pandemie-Beginn in Sachsen-Anhalt 2.687 Menschen gestorben.

09:43 Uhr | Verschärfte Regeln im Landkreis Stendal