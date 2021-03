Die IG Metall in Sachsen-Anhalt will den Pilot-Abschluss bei den Tarifverhandlungen in Nordrhein-Westfalen übernehmen. Ein Gewerkschaftssprecher erklärte, das sei ein gutes Ergebnis in schwierigen Zeiten, dass Einkommen stabilisiere und wichtige Instrumente zur Beschäftigungs- und Zukunftssicherung im Strukturwandel schaffe. Der Tarifvertrag soll auf Sachsen-Anhalt übertragen werden. – In Nordrhein-Westfalen hatten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft unter anderem auf Einmalzahlungen und eine Corona-Prämie von 500 Euro geeinigt.