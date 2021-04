Wie viel Raubkunst aus dem Nationalsozialismus gibt es in Sachsen-Anhalts Museen? Das soll jetzt in einem Forschungsprojekt geklärt werden. Plan ist, dabei auch die Geschichte der Objekte zu beleuchten, teilte der Museumsverband mit. Dazu sollen in jeweils einem Museum in Stendal und in Salzwedel Gegenstände untersucht werden. Außerdem soll erforscht werden, wem sie gehört haben und wie sie geraubt wurden. Erste Hinweise auf NS-Raubgut in Sachsen-Anhalt gab es 2016. Dabei ging es unter anderem um jüdische Ritualgegenstände oder Objekte aus Freimaurer-Logen.